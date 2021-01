27-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Gedetineerde keert terug van verlof met 77 drugsbolletjes in maag

Veenhuizen - Een 39-jarige man uit Groningen probeerde in augustus 2019 na een dag verlof harddrugs de gevangenis in Veenhuizen binnen te smokkelen. De man had 77 bolletjes harddrugs ingeslikt. Dit bleek woensdag bij de politierechter in Assen.