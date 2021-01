27-01-2021, OM.nl

OM eist gevangenisstraffen tegen Gronings echtpaar voor witwassen

Kropswolde - Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van 27 maanden en 15 maanden geëist tegen een echtpaar uit Kropswolde.

Dit echtpaar wordt verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en het gebruiken van valse documenten.

Langdurig onderzoek

Het echtpaar ontvangt in 2007 en 2008 een uitkering. Na beëindiging van deze uitkering eind 2008 wordt zichtbaar dat zij op diverse manieren veel geld ontvangen. Deze inkomsten passen niet bij de situatie waarin het koppel zich bevindt. Het echtpaar ontvangt grote bedragen op hun rekening die afkomstig lijken te zijn van schenkingen, leningen, loonbetalingen, huuropbrengsten, opbrengsten voor de exploitatie van een tankstation en de verkoop van paarden. Op basis van langdurig onderzoek naar de herkomst van deze bedragen meent het Openbaar Ministerie dat het gaat om schijntransacties.

Fictieve transacties

Volgens het OM is er sprake van witwassen door fictieve transacties en van het gebruik maken van valse geschriften. De officier van justitie eist bij de rechtbank gevangenisstraffen van 36 maanden en 24 maanden, maar de rechtbank legt in juni 2018 aanmerkelijk lichtere straffen op (resp. 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 6 maanden voorwaardelijk, gecombineerd met een werkstraf van 240 uur).

Legaal uit laten zien

De advocaat-generaal (de aanklager in hoger beroep) van het OM vindt hogere straffen gepast. “De rechtbank is bij het bepalen van de straf uitgegaan van fraudebedragen. Hier was echter sprake van witwassen, een totaal ander strafbaar feit. Een witwasser heeft criminele opbrengsten ontvangen, in dit geval uit ongekend gebleven strafbare feiten, en zoekt naar mogelijkheden om deze opbrengsten er legaal uit te laten zien. Hier worden vaak andere mensen bij betrokken en het legale maatschappelijke verkeer wordt ondermijnd.”

Het gerechtshof van Leeuwarden doet op uitspraak op 22 februari 2021.