28-01-2021, Ingezonden item & Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

Zo kies je een hypotheekadviseur die bij jou past

Groningen - Een huis kopen doe je natuurlijk niet elke dag. Er komt nog flink wat bij kijken voor de koop gesloten is en je kunt verhuizen. Je droomhuis zoeken kun je natuurlijk zelf. Waar wil je wonen?

Hoeveel vierkante meters heb je nodig? Wat heb je maximaal te besteden? En misschien heb je ook nog een koophuis dat verkocht moet worden. Kortom, er is een flink lijstje dat afgewerkt moet worden. Gelukkig hoef je dat niet allemaal in je eentje op te lossen, daar helpt een onafhankelijke hypotheekadviseur je bij. Maar waar vind je die? En zijn ze allemaal even goed en betrouwbaar? Relevante vragen, want als je eenmaal een hypotheek hebt afgesloten dan zit je daar de komende 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar aan vast. Dus het is zaak om je daarin goed te laten adviseren. Dit is waar je op moet letten bij het kiezen van een goede hypotheekadviseur.





Een hypotheek op maat

Om te beginnen is het essentieel dat je een onafhankelijke hypotheek adviseur kiest. Hij of zij kan antwoord geven op vragen als: welke hypotheek sluit aan bij mijn specifieke situatie en wensen? Is het slim om mijn huidige hypotheek mee te nemen? En welke bank is voor mij het beste. Vervolgens zal de hypotheekadviseur de mogelijkheden met je bespreken en je de verschillende mogelijkheden voorleggen. Een goede adviseur zal ook een onderbouwd advies uitbrengen welke hypotheek in zijn ogen het meest geschikt is.





Onafhankelijk is belangrijk

Zie erop toe dat een hypotheekadviseur ook echt 100% onafhankelijk is. Er zijn immers tientallen aanbieders van hypotheken en jij wilt de hypotheek met de beste voorwaarden tegen de laagste maandkosten. Als de adviseur jouw persoonlijke situatie volledig in beeld heeft gebracht, rolt daar het voor jou meest voordelige hypotheekadvies uit. Met andere woorden; een hypotheekadviseur begeleid je bij het totale proces. Van offerte tot de uiteindelijke afsluiting van de hypotheek.





Hoe vind je een goede hypotheekadviseur?

Natuurlijk wil je zeker weten dat je hypotheekadviseur het beste met je voorheeft. Praat met vrienden, familie, buren en collega’s naar hun ervaringen. Vergelijk de verschillende hypotheekadviseurs online op vergelijkingssites en kijk goed naar de diensten die ze aanbieden en wat de kosten daarvan zijn. En laat je gevoel meespreken tijdens een gratis oriënterend gesprek.

De eerste indruk is meestal de beste. Voor de zekerheid is het verstandig om bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te checken of de adviseur de juiste papieren heeft. Elke hypotheekadviseur heeft een vergunning nodig en moet zich houden aan de wet op het financieel toezicht.