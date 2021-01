27-01-2021, Dvhn.nl (Bron)

Man (26) reist per trein met XTC, cocaïne, marihuana en hasj

Weener - Een 26-jarige man is dinsdagmiddag op het treinstation van Weener (bij Bad Nieuweschans over de grens) aangehouden met een grote partij verdovende middelen in zijn koffer. Meldt Dvhn.nl