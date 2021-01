27-01-2021, Lars Ijpema 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto raakt van de weg door gladheid

Loppersum - Op de Loppersum N996/ Stedumerweg is woensdagmiddag om 14:15 uur een automobiliste van de weg af geraakt. Dit gebeurde door de plaatselijke gladheid.

Ze werd even gecontroleerd door de ambulance dienst maar raakte niet gewond. Een postbezorger had de bedoeling om de vrouw te helpen, op dat moment reed de bus zich vast in de berm. Een berger heeft ook deze man weer op de weg geholpen zodat hij verder kon met bezorgen van zijn post pakketjes.