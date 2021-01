27-01-2021, Redactie 112Groningen.nl

Glad: N33 bij Appingedam weer open na ongeval

Appingedam - De N33 bij Appingedam is inmiddels weer open. De weg was woensdagmorgen om 08:15 uur in beide richtingen afgesloten vanwege een ongeval door de gladheid.

De stremming was rond 10:50 uur weer voorbij meldt Rtvnoord.nl. Op diverse wegen was het door sneeuwval plaatselijk glad. Strooiwagens waren uren bij de weg om de weg schoon te krijgen.