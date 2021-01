27-01-2021, Ingezonden item & Pexel foto

De duurzaamheid en voordelen van kunstgras in de tuin

Groningen - Als je nog twijfelt tussen natuurlijk gras of kunstgras, dan is het handig om wat feiten op een rij te hebben. Natuurgras vraagt bijvoorbeeld om veel onderhoud en is minder duurzaam.

Verder is er qua echtheid van kunstgras tegenwoordig nauwelijks meer verschil te zien.

Weinig onderhoud



Hoe leuk en mooi een natuurlijk gazon ook is, de grasmaaier moet wekelijks tevoorschijn worden gehaald. In het hoogseizoen zelfs het liefst twee keer in de week. Tijdens warme zomers gaat dit gerust door tot een eindje in oktober. Kies je voor kunstgras kopen, dan is het maaien van gras voorgoed verleden tijd. Het is ideaal om de eigenaar te zijn van onderhoudsarm gras. Denk verder ook aan besproeien, bemesten en verticuteren. En ook aan de kosten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn. Natuurlijk moet het gras wel af en toe gereinigd worden. Het is niet zo dat je aan kunstgras helemaal niets hoeft te doen. Er moeten bladeren en takken worden verwijderd om de komst van onkruid tegen te gaan.

Het hele jaar door mooi groen



Bij natuurlijk gras treden er al snel kale en vergeelde plekken op. Bij kunstgras is dat niet het geval. Dit ziet er het hele jaar fris uit. In welk seizoen je ook kijkt, de sprieten staan stralend en fris omhoog en de kleur blijft continue mooi groen. Je hoeft ook zeker niet bang te zijn dat het gras er nep uitziet. Tegenwoordig is het eigenlijk niet meer van echt te onderscheiden.

Duurzaam



Kunstgras is bijzonder slijtvast. Het is ook geen enkel probleem om het te betreden. Bij natuurlijk gras moet je daar altijd voor uitkijken. Laat ook gerust de kinderen of de huisdieren op het gras spelen. De sprietjes komen vanzelf weer omhoog. Het is absoluut niet nodig om het gras na een aantal jaren te vervangen. Zeker niet wanneer je kiest voor goede kwaliteit. Hoe het weer ook is, het gras blijft mooi.

Regenwater kan goed weglopen



Met al die plensbuien van de laatste jaren is het wel handig als het regenwater goed weg kan lopen. De verwachting is dat deze regenbuien de komende jaren alleen maar meer worden. Heb je de achtertuin voor het grootste gedeelte bestraat, dan kan het water niet weg. De kans op wateroverlast neemt zo toe. Kies je voor kunstgras, dan heb je niet te maken met dit probleem. Het regenwater kan namelijk uitstekend weglopen en je hebt niet te maken met wateroverlast in je tuin.

Veilig voor kinderen



Zowel voor huisdieren als voor kinderen is kunstgras ideaal. Ze kunnen er heerlijk op spelen. Er is ook veel minder sprake van ongedierte en onkruid. De kinderen worden, ook na een regenbui, nauwelijks vies.

Geen extra tuingereedschap nodig voor het gras



Je hoeft bij kunstgras geen grasmaaier aan te schaffen. Dit geldt ook voor allerhande onderhoudsproducten. Zelfs een sproeier is niet nodig. Ook bespaar je op water, omdat je het kunstgras niet hoeft te sproeien.