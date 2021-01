27-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Politie zoekt getuigen van straatroof aan Jan Wolkerslaan

Groningen - De politie zoekt getuigen van een straatroof die in december plaatsvond aan de Jan Wolkerslaan in de wijk Helpermaar. Dat laat de politie weten in een mailbericht aan Burgernet-deelnemers.