27-01-2021, Instagram Politienoordnederland

Wie herkent deze man? 9 tips inmiddels

Leeuwarden/Groningen - Wie herkent deze man? Hij heeft in Leeuwarden en Groningen geld gepind met een gestolen bankpas. Deze pas werd op 30 augustus 2020 in het MC Leeuwarden gestolen uit de handtas van een 90-jarige vrouw die in dit ziekenhuis was opgenomen.