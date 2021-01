27-01-2021, Redactie 112Groningen.nl

Gladheid: Auto tegen paaltje in Wagenborgen

Wagenborgen - Aan de Hoofdweg in Wagenborgen is woensdagochtend een automobilist de macht over het stuur kwijt geraakt en tegen een paal tot stilstand gekomen.

Het ongeluk gebeurde door de gladde wegen door sneeuwval. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. Bij het ongeluk raakte niemand gewond