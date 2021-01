26-01-2021, Melarno Kraan & Marijn Buijse - 112Groningen.nl

Centrum van Winschoten afgesloten door de politie

Winschoten - De politie heeft dinsdagavond uit voorzorg het centrum van Winschoten afgesloten. Op straat waren veel mensen aanwezig.

De politie ging in gesprek met de mensen om ze er op te attenderen dat het bijna 21:00 uur was en dat ze dan binnen moeten zijn. De meeste mensen zijn vervolgens naar huis gegaan.



Voorzorgsmaatregelen

Vanmiddag hadden verschillende ondernemers in Winschoten al uit angst voorzorgmaatregelen getroffen. Enkele ondernemers hadden de voorkant van hun pand dicht getimmerd met hout.