26-01-2021, 112Groningen.nl & Dvhn.nl (Bron)

Politie zoekt meer relschoppers die betrokken waren bij rellen in Groningen (Video)

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen vermoedt een link met oproepen tot coronarellen en de incidenten in de Kerklaan in Groningen vrijdag. Dat schrijft dvhn.nl

De politie is op zoek naar meer relschoppers die betrokken waren bij de onrust op straat.





De groep die vrijdag huishield in en bij de Coop in de Kerklaan was veel groter dan de negen verdachten die werden opgepakt. ,,Het onderzoek loopt nog en we sluiten meer aanhoudingen zeker niet uit’’’, bevestigt een woordvoerder.





‘Herres maken in Paddepoel’

Via social media waren meerdere oproepen gedaan om ‘herres te maken’ in Paddepoel. Een groep van vijftig tot honderd jongeren trok volgens ooggetuigen vanuit het centrum richting Paddepoel. Een deel van die jongeren is later gezien bij de supermarkt in de Kerklaan. Volgens advocaat Maartje Schaap van een van de verdachten wilden de jongeren protesteren tegen de coronamaatregelen. ,,Een gesmoorde voorloper van de acties zoals we die de laatste dagen zien in Eindhoven, Amsterdam en andere steden.’’