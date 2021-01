26-01-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Politie alert op mogelijke onrust in Lewenborg (Update)

Groningen - De politie en het WIJ Team in Lewenborg zijn voorzorgsmaatregelen aan het treffen tegen mogelijke onrust in de wijk. Dat schrijft oogtv.nl

Via de sociale media worden namelijk oproepen gedaan om een rel te veroorzaken in Lewenborg. Daarom worden mensen verzocht de politie te bellen als er zich groepjes in de wijk verzamelen.





In diverse steden waren de afgelopen dagen rellen na het invoeren van de avondklok. Die is ingesteld om het coronavirus in te dammen.





Update 20:30 uur

Mensen die op straat zijn in Lewenborg worden door de politie naar huis gestuurd. Voor de rest is het rustig in de wijk.