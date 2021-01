26-01-2021, Redactie 112Groningen.nl

Angst voor protesten in de provincie (Video)

Provincie Groninten - In verschillende plaatsen binnen de provincie Groningen is het onrustig uit angst voor ongeregeldheden. Gemeentes en veiligheidsinstanties houden de situatie in de gaten.

De politie en gemeentes zeggen op de hoogte te zijn. Op verschillende plekken zijn winkeliers preventieve maatregelen aan het nemen.