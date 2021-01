26-01-2021, Pol_groningenzuid Instagram, Bron

Illegaal vuurwerk aangetroffen

Groningen - Uit een lopend onderzoek is gebleken dat er door minderjarigen illegaal vuurwerk werd verhandeld. Marco Gaasbeek, wijkagent van Haren, is naar aanleiding hiervan bij een minderjarige thuis geweest.

In de woning werd 60 stuks illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen en ze zullen het onderzoek voortzetten. Zegt de politie op Instagram.

Heeft u tips of een vermoeden van handel in verboden middelen bel dan met de politie via 0900-8844 of via meld misdaad anoniem via 0800-7000.





