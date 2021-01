26-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

PVV wil duidelijkheid van college over handhaving avondklok in Stad

Groningen - PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren wil dat het stadsbestuur duidelijkheid verschaft over de manier waarop de Groningse politie en handhaving omgaan met de avondklok.