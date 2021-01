26-01-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Automobiliste schrikt van kat en eindigt in sloot

Steendam - Een automobiliste is dinsdagmorgen om 08:15 uur op de Roegeweg met haar auto in een sloot beland nadat zij uitweek voor een kat op de weg, de vrouw schrok en trok aan haar stuur voor een correctie.

De chauffeuse kwam met de schrik vrij, zij werd gecontroleerd in een ambulance. Een bergingsbedrijf heeft de auto weer uit de sloot gehaald. De politie noteerde de gegevens van de bestuurster.