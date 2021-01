25-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Stadjer die kopschop uitdeelde op Ebbingebrug moet de cel in

Groningen - De 26-jarige Groninger die vorig jaar juli een man tegen zijn hoofd schopte op de Ebbingebrug in Stad, is veroordeeld tot achttien maanden cel. Dat schrijft rtvnoord.nl