25-01-2021

Privégegevens tienduizenden Nederlanders uit GGD-systemen gestolen en verkocht

Groningen - De politie heeft afgelopen zaterdag twee medewerkers van het landelijke coronatest-afsprakennummer aangehouden.

Ze worden ervan verdacht dat ze de persoonlijke gegevens van miljoenen Nederlanders uit de GGD-systemen hebben verkocht aan derden.





De 21-jarige man uit Heiloo en de 23-jarige man uit Alblasserdam zijn aangehouden in Amsterdam. De politie kwam de diefstal op het spoor na een tip van RTL-journalist Daniël Verlaan. Volgens Verlaan worden de privégegevens uit de GGD-systemen door tientallen accounts en in verschillende grote chatgroepen te koop aangeboden. De bedragen die gevraagd worden, variëren van 30 euro voor de gegevens van een specifiek persoon, tot duizenden euro’s voor bulkgegevens van tienduizenden Nederlanders.





De gegevens zijn afkomstig uit de systemen CoronIT (het administratiesysteem voor het test- en vaccinatieproces) en HPZone (een elektronisch dossier wat de GGD’en gebruiken om het bron- en contactonderzoek uit te voeren). De gegevens die verkocht werden zijn onder andere namen, adressen, woonplaatsen, telefoonnummers, e-mailadressen, BSN-nummers, en geboortedata.









Phishing en identiteitsfraude

Volgens de politie lopen de mensen waarvan de data is verkocht het risico slachtoffer te worden van oplichting, bijvoorbeeld omdat de oplichters via een telefoongesprek duidelijk maken veel van de persoon te weten. Een ander risico is identiteitsfraude. De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te krijgen op uw naam. Of om een bankrekening te openen of een creditcard aan te vragen.









Klap in het gezicht

“Deze criminele activiteit is een klap in het gezicht van 17 miljoen Nederlanders, die allemaal lijden onder de coronacrisis”, vertelt André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR. “Waarvan velen zich proberen te houden aan alle maatregelen in deze tijden. Dat er dan mensen zijn die over de rug van al deze mensen geld willen verdienen is ongehoord.”

