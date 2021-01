25-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Drugsbroers uit Stadskanaal moeten vier jaar de cel in

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft twee broers uit Stadskanaal van 24 en 27 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens cocaïnehandel en witwassen.

De broers hielden zich zeker drieënhalf jaar bezig met criminele activiteiten in hun woonplaats. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de broers drie jaar cel geëist. De aanklager ging uit van een periode van ruim twee jaar. Maar de rechtbank vindt een langere periode bewezen dan ten laste werd gelegd.









'Behoorlijke handel'

De rechtbank is van oordeel dat de eis van de officier van justitie niet voldoende rechtdoet aan de ernst van de feiten. Voor handel in cocaïne, gedurende drieënhalf jaar, is een gevangenisstraf van 48 maanden op zichzelf al passend, vindt de rechtbank.'Ze bedreven samen een behoorlijke handel, over een lange periode. Dat rechtvaardigt een lange celstraf.'





In maart 2019 werd een onderzoek naar de mannen gestart. Dat gebeurde na diverse meldingen over drugshandel in Stadskanaal. De mannen werden daarbij telkens in combinatie met elkaar genoemd. Het vleesrestaurant van de oudste broer speelde bij het dealen een belangrijke rol.