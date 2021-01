25-01-2021, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Brandweer en dierenambulance bevrijden vastzittende meeuw uit het ijs (Video)

Eelde - De vrijwillige brandweerlieden van het korps Eelde werden maandagmiddag omstreeks vijf voor half twee gealarmeerd voor een dier in problemen aan de Mozartweg in Eelde.

Een meeuw was met zijn poten vast komen te zitten in het ijs dat op een vijver lag. De dierenambulance had de assistentie van de brandweer ingeroepen om de meeuw uit het ijs te bevrijden.





Met een lange stok werd geprobeerd om het ijs te breken. Toen de stok in de buurt van de meeuw kwam wist de meeuw zich te bevrijden en vloog weg. Op het moment dat de brandweer en medewerkers van de dierenambulance dachten dat het goed kwam, bleek vermoedelijk door zwakte, de meeuw verderop op het ijs weer neer te zijn gekomen. Gelukkig lag de meeuw dicht bij de kant waardoor dierenambulancemedewerkers en brandweerlieden de meeuw gemakkelijk konden vangen met behulp van een schepnet.





Nadat de meeuw was gevangen werd deze nagekeken door het personeel van de dierenambulance. Uiteindelijk werd de meeuw door de dierenambulance meegenomen naar een opvang.





Video: