25-01-2021, Redactie 112Groningen.nl

Schuur in Oldehove verwoest

Oldehove - In een schuur aan de Wilhelminastraat in Oldehove is zondagnacht om 04:45 uur brand ontstaan in een schuur bij een woning.

Daarbij vielen geen gewonden. Twee blusvoertuigen kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden.