25-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

142 boetes uitgedeeld in Groningen voor schenden avondklok

Groningen - De politie heeft in het afgelopen weekend 142 keer een boete uitgedeeld in Groningen aan mensen die zonder geldige reden op straat waren tijdens de avondklok. Dat meldt de politie maandagochtend.