25-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Woningbrand in Wildervank: Forse schade

Wildervank - Aan de Raadhuiskade in Wildervank woedt brand in een woning. Het vuur is ontstaan in de schoorsteen. Volgens de brandweer heeft de woning 'behoorlijke sloop-, water- en rookschade opgelopen'.



Dat meldt Rtvnoord.nl maandagmorgen. De brandweer heeft sloopwerkzaamheden verricht bij de schoorsteenschacht om bij de vuurhaard te komen en zo de woning te redden. Er zijn twee brandweerwagens uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brand is inmiddels onder controle.