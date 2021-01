25-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Scherpe stijging opnames coronapatiënten op Groningse verpleegafdelingen

Groningen - Voor het eerst in twee weken is het aantal opnames van coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen gestegen. Maandagochtend lagen er twaalf patiënten meer op Groningse verpleegafdelingen dan voor het weekend.

In totaal waren er maandagochtend 79 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen. 24 van hen zijn opgenomen op een Intensive Care-afdeling. Op de IC’s was een lichte daling te zien in het aantal opnames, maar het aantal patiënten op deze afdelingen schommelde de afgelopen twee weken slechts lichtjes. Zegt Oogtv.

Noord-Nederland

In Noord-Nederland als geheel was na het weekend ook een sterke stijging te zien in het aantal opnames op de verpleegafdelingen tijdens het weekend, van 121 naar 133.

In totaal zijn maandagochtend 195 coronapatiënten opgenomen in Noord-Nederlandse ziekenhuizen. Ten opzichte van een week geleden is dat wel een stuk minder, toen waren er nog 215 coronapatiënten opgenomen. 38 van de opgenomen patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuizen zijn afkomstig van buiten de regio. Het merendeel van deze mensen (22) ligt op een IC-afdeling.