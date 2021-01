24-01-2021, Martin Nuver 112Groningen & Joey Lameris 112Groningen.nl, met toestemming en verklaringen

Stille A7 vanwege avondklok & Controles in de binnenstad (Video)

Groningen/ Marum - Het was ook zondagavond om 21:45 uur stil in de binnenstad en op de A7 komende vanuit Marum naar de stad. Onze videografen maakten de volgende beelden in de binnenstad en op de snelweg A7.

Een enkele burger die de papieren in de binnenstad niet in orde had werd bekeurd door de aanwezige politie. Ze treden hard op. Het was al rustiger dan vrijdagavond. Mensen moeten aan de avondklok wennen. Controle In de binnenstad zijn de straten ook uitgestorven. Thuisbezorgd-medewerkers en andere fietsers of voetgangers worden gevraagd naar hun eigen verklaring. De avondklok duurt eerst tot 10 februari 2021.