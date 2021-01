24-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Koper trekt mes bij verkoopafspraak smartphone in Groningen

Groningen - Een verkoper is zondagmiddag bestolen van zijn telefoon die hij wilde verkopen. Het incident gebeurde aan de Grote Beerstraat. Dat meldt oogtv.nl

Een anonieme bron laat aan OOG Tv weten dat de verkoper aan het einde van de middag had afgesproken op de Grote Beerstraat met de koper. Toen de koper de telefoon had gecontroleerd op eventuele beschadigingen nam deze ineens de benen. De verkoper liet het er niet bij zitten en rende achter de koper aan. Na een korte achtervolging kreeg hij hem te pakken maar toen trok de koper ineens een mes. Daarop kon de koper alsnog ontkomen.





Het slachtoffer maakte direct melding bij de politie die daarop in de buurt is gaan zoeken. Vooralsnog zonder resultaat. De verkoper heeft aangifte gedaan van de diefstal. Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.







