Handhavers aangevallen in Groningen

Groningen - Gisteravond omstreeks 21:00 uur stonden handhavers van handhaving Groningen op de Grote Markt in Groningen. De handhavers zagen een dame witte rozen oppakken en vernielen.

De rozen waren even daarvoor neer waren gelegd om de vluchtelingen problematiek in Lesbos onder de aandacht te brengen.Toen de handhavers deze dame daarop wilden aanspreken kwam er gelijk een man bij ze staan. De man was vermoedelijk een bekende van deze dame. Hij werd gelijk verbaal agressief en begon de handhavers meerdere malen te beledigen. Hierop gaven zij aan dat de man was aangehouden ter zake belediging van een ambtenaar in functie. De man liep vervolgens weg en wilde ter hoogte van het Groninger Forum voor de handhavers wegrennen.





Hierop hebben de handhavers de man vast gepakt, waarna hij vol in verzet ging en één van de handhavers aanviel. De handhavers kwamen in een worsteling met de man terecht. Toen zij bezig waren met de man, kwam opeens de dame die even hiervoor de rozen had vernield, samen met nog een man in de richting van de handhavers gerend. Zij vielen de handhavers aan.





Gelukkig konden de handhavers de aanvallen afweren en controle houden over de ene man. Vervolgens kwam de politie ter plaatse en konden zij de drie personen overnemen van de handhavers en aanhouden. De drie zijn personen meegenomen voor belediging, wederspannigheid (verzet) en ambtsbelemmering.





