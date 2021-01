24-01-2021, Michael Huising & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Grip 1 Veendam: 19 appartementen onbewoonbaar door brand(Video)

Veendam - Zondagmiddag rond 16:30 uur is er een meterkastbrand uitgebroken in een appartement van een seniorencomplex aan de Oostlaan in Veendam. De brandweer heeft opgeschaald naar grip 1 voor de coördinatie tussen de hulpdiensten.

Het is op dit moment nog onbekend of er gewonden zijn gevallen. De brandweer heeft een slang naar boven getild en is begonnen met blussen. Een deel van de bewoners wordt buiten opgevangen door de hulpdiensten.



De omgeving rondom het complex is afgezet. Een ter plaatse gekomen trauma helikopter is zojuist weer retour gegaan naar Groningen Airport Eelde.



Via Twitter laat Brandweer Groningen weten dat ze zien dat de afzetting veel kijkers trekt. Ze vragen mensen om de hulpdiensten de ruimte te geven en te denken aan de coronargels. Gelet op de coronaregels is het niet toegestaan en zeker niet verstandig om te komen kijken met zovelen.





Update 17:20 uur

De brand is beperkt gebleven tot de meterkast. De brandweer gaat nu metingen verrichten en ventileren in de hoop dat bewoners snel terug naar huis kunnen. Er is niemand gewond geraakt.



Update 19:55 uur:

De brandweer laat weten dat helaas door rook- en roetschade 19 appartementen op de bovenste verdieping dusdanig zijn beschadigd, dat bewoners niet terug kunnen naar hun woning. Voor hen wordt nu tijdelijk onderkomen geregeld door collega’s van bevolkingszorg. De nog ter plaatse brandweer korpsen keren dadelijk terug naar de kazernes.







