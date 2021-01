24-01-2021, Politie.nl (Bron)

Avondklok: 3600 boetes in eerste nacht

Landelijk - De politie heeft in de eerste nacht ruim 3600 bekeuringen gegeven voor overtreding van de avondklok. Ook zijn er 25 mensen aangehouden, omdat zij weigerden te vertrekken of openlijk geweld pleegden.