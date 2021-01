24-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Robin Feunekes & Thijs Huisman & Ruben Huisman 112Groningen

Eerste drie KLM-vliegtuigen op Airport Eelde geland

Eelde - Op Groningen Airport Eelde zijn zondagochtend de eerste drie KLM-vliegtuigen geland. In de middag volgen er nog drie toestellen.

De toestellen worden geparkeerd op een oude start- en landingsbaan van Eelde die niet meer in gebruik is. Dat de vliegtuigen op Eelde geparkeerd worden heeft te maken met de coronacrisis. Door de strengere regels wordt er minder gevlogen en staan veel vliegtuigen stil. Net als afgelopen najaar is er voor gekozen om een deel van deze vloot te stationeren op Eelde. Zegt Oogtv.

Een woordvoerder van Groningen Airport Eelde liet zaterdag aan OOG Tv weten dat het zondag om zes toestellen gaat waarbij de laatste drie in de middag zullen arriveren. De komende dagen volgen er nog meer vliegtuigen waarbij het maandag eveneens om zes gaat en dinsdag hoogstwaarschijnlijk om vijf. Niet uitgesloten is dat daarna nog meer vliegtuigen komen.

Update: Er wordt over mogelijk 32 toestellen gesproken. Dit kan nog niet worden bevestigd.