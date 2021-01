24-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Buitenbranden in Groningen

Groningen - Bij de Sloep/Bakboordswal was zaterdagavond om 21:50 uur een buitenbrandje. De toedracht is niet bekend. Omstanders dachten aan een protest-actie vanwege de avondklok. De brand was snel uit.