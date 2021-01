24-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Stilte in het Centrum van Groningen (Video)

Groningen - Het was zaterdagavond om 23:30 uur stil in de binnenstad. Onze videograaf maakte de volgende beelden in de binnenstad. Een enkeling die op staat was zonder reden werd bekeurd door de aanwezige politie.

Afgelopen week maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat hij de avondklok in wilde voeren in de strijd tegen het coronavirus. Donderdag stemde de Tweede Kamer in met het plan. De invoering betekent dat je tussen 21.00 en 04.30 uur niet buiten op straat mag zijn. Een uitzondering geldt er voor mensen die nog even de hond uit willen laten, vanwege hun werk nog op pad moeten of als er sprake is van een medische noodsituatie. Zegt Oogtv.

Je hebt in deze situaties wel een Eigen Verklaring en in bepaalde gevallen een werkgeversverklaring nodig. Deze kun je printen of digitaal opslaan op de website van de Rijksoverheid. Pers mag met calamiteiten en corona gerelateerd nieuws met de juiste papieren(en perskaart en eigen verklaring) ook op straat zijn. We voorzien u van het laatste nieuws.