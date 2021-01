23-01-2021, Dvhn.nl (Bron)

Demonstrant Jos krijgt op Grote Markt boete 95 euro

Groningen - Op de Grote Markt in Groningen protesteerde Jos in zijn eentje tegen de avondklok. Hij kreeg naar eigen zeggen om 21.30 uur een boete van 95 euro. Meldt Dvhn.nl

Machtsmisbruik, stond er op zijn demonstratiebordje. Of hij er een boete voor overheeft van 95 euro? ,,Jazeker. Ik hoop er zelfs op. Ik wil deze vorm van machtsmisbruik door de overheid wel bij de rechter aanvechten."

Dat hij de enige is die na het galmen van de negenuurs avondklok door het carillon van de Martinitoren op de Grote Markt nog aanwezig is, stelt hem wat droef. Hij had gedacht dat misschien wel duizenden anderen ook zouden demonstreren.