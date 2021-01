24-01-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Politie doet inval in bedrijfspand Lavendelweg en treft vuurwapens aan (Video)

Groningen - De politie heeft zaterdagavond rond 21:10 uur in een inval gedaan bij een bedrijfspand aan de Lavendelweg in Groningen.

Agenten hebben zaterdagavond een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Lavendelweg in de stad. Daarbij werd een 21-jarige inwoner uit Leek aangehouden. Zegt Oogtv. De inval vond plaats rond 21.00 uur. De politie deed een inval omdat er het vermoeden bestond dat er in het gebouw mogelijk harddrugs aanwezig zouden kunnen zijn. Bij de inval werd de 21-jarige persoon aangetroffen. In het gebouw bleek 250 gram harddrugs aanwezig te zijn en ook twee vuurwapens met munitie. Het is niet de eerste keer dat agenten een inval in het pand doen. In april vorig jaar gebeurde dit ook. Toen werden er veertien bekeuringen uitgedeeld vanwege een illegale pokeravond. De politie doet verder onderzoek in de zaak. Eerder inval April 2020 deed de politie bij het zelfde pand ook al een inval. Toen werden veertien personen bekeurd voor het overtreden van de corona noordverordering.





Zie ook:

April 2020 deed de politie bij het zelfde pand ook al een inval. Toen werden veertien personen bekeurd voor het overtreden van de corona noordverordering.Zie ook: archief item