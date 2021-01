23-01-2021, 112Groningen.nl

Vaccineren huisartsen zaterdag gestart in het UMCG

Groningen - In twaalf ziekenhuizen in het land, waaronder in het UMCG, wordt dit weekend begonnen met het vaccineren van huisartsen en medewerkers van huisartsenposten. In het UMCG begon dit zaterdag.