Avondklok ingegaan in Nederland

Groningen - Vanaf vanavond 21:00 uur geldt er in heel Nederland een avondklok.

Dit houdt in dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen moet blijven. Het is vanaf 21:00 uur verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.









Waarom een avondklok?

Een avondklok is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan.





Veel mensen worden besmet met het coronavirus bij het samenkomen van familie en vrienden. Het verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het virus af te remmen.





Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, tussen de aangegeven tijden van de avondklok, dan kan men een boete riskeren van 95 euro (+ 9 euro administratiekosten).









Wie mogen er dan wel op straat zijn?

U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Dit mag alleen met de volgende redenen:





• Bij een noodsituatie.

• Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.

• Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.

• Als u naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar Nederland.

• Als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.

• Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.

• Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.

• Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor uw opleiding op het MBO, HBO of WO en u kunt dit aantonen.

• Als u onderweg bent omdat u bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma en dit kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.









Verklaringen voor de avondklok

Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier 'eigen verklaring avondklok' van de rijksoverheid bij zich hebben. Bij een noodsituatie, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.





Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een 'werkgeversverklaring avondklok' van de rijksoverheid kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor u de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.









Wat valt er onder 'buiten'?

De regel is dat u tijdens de avondklok niet in de openlucht mag zijn. Dat betekent dat u niet buiten mag zijn, ook niet in de auto of in de trein. U mag wel in uw eigen tuin zijn of op uw balkon. U mag dus niet:

• buitenshuis zijn;

• in uw eigen auto zitten;

• in het OV zitten;

• in de taxi zitten;

• in bedrijfsmatig personenvervoer zitten.





Dit mag alleen als u een geldige reden en een verklaring heeft om buiten te zijn.









Tot wanneer geldt de avondklok?

De avondklok geldt vanaf vandaag, zaterdag 23 januari 21.00, tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends. Tot die tijd mag u dus niet binnen deze tijden buiten zijn, mits u een geldige reden en verklaring heeft. De politie gaat de maatregel handhaven en kan een boete uitreiken als u zonder geldige reden op straat bent.