Vrijdagavond was een grote politiemacht op de been rondom het centrum. Een groep van vijftig tot honderd jongeren trok vanuit het centrum richting Paddepoel. Volgens een advocaat wilden de jongeren protesteren tegen de coronamaatregelen.

Vuurwerkbom

Ooggetuigen hebben een deel van diezelfde jongeren gezien bij de supermarkt aan de Kerklaan. Bij de Coop ontplofte even voor half negen een vuurwerkbom. Omdat de politie al op de been was, konden de verdachten snel worden aangehouden.

Een groep van vier jongeren rende de winkel in en gooide wat bakken om. Een van de jongens klom over de servicebalie en pakte daar spullen. Daarna vluchtten de vier.