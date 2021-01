23-01-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Update: Supermarkt overvallen door groep jongeren, negen verdachten aangehouden (Video)

Groningen - Gisteravond, vrijdag 22 januari 2021, omstreeks 20:15 uur werd een supermarkt aan de Kerklaan in Groningen overvallen door een grote groep jongeren.

Bij de overval werden een aantal pakjes sigaretten buitgemaakt waarna de groep vertrok. Kort na het incident hield de politie negen verdachten aan. Een aantal verdachten werden bij de supermarkt zelf aangehouden en een aantal verdachten werden in de omgeving door politieagenten aangehouden.





Rond kwart over acht kwamen er tegelijkertijd ongeveer tien jongeren op fietsen en bromfietsen richting de hoofdingang van de supermarkt aan de Kerklaan. Vier van hen stapten naar binnen en begonnen te gooien met de winkelmandjes die daar opgestapeld stonden. Ook werd een aantal bloemen dat te koop stond bij de ingang omver gegooid.





Een deel van de groep jongeren, bleef buiten de winkel staan. Vanuit die groep werd zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor in ieder geval twee auto’s werden beschadigd. Een van de jongeren die de winkel was binnengegaan klom over de servicebalie en pakte een aantal pakjes sigaretten. Meteen daarop verlieten de vier jongeren de supermarkt en maakten zich uit de voeten. Er wordt niet gesproken over wapens, meldt de politie Groningen.









Aanhoudingen

De politie was echter dichtbij en kon al snel een negental personen aanhouden. Dat gebeurde deels op aanwijzen van getuigen. Het ging hierbij om zes minderjarigen, waarvan vier uit de stad Groningen en twee uit Hoogezand. De drie meerderjarige verdachten zijn twee 19-jarige mannen uit de stad Groningen en een 44-jarige man uit Hoogezand. Zij zaten vanmorgen nog vast en zullen worden gehoord over hun aandeel in deze zaak. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.









Getuigenoproep

In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u gisteravond, vrijdag 22 januari 2021, tussen 20:00 uur en 20:35 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Coop supermarkt aan de Kerklaan in Groningen? Meldt dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Iedere kleine tip kan van belang zijn in het onderzoek.