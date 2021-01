23-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Avondklok gaat vanavond om 21:00 uur in

Groningen - Vanaf zaterdagavond 21:00 uur geldt er in heel Nederland een avondklok. Dat is bijzonder vervelend en ook bijzonder dat we het meemaken. Het doet denken aan de oorlog.