22-01-2021, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Tien jongeren overvallen supermarkt; meerdere verdachten aangehouden (Video)

Groningen - Vrijdagavond omstreeks 20:30 uur heeft er een overval met grof geweld plaats gevonden door een groep van 10 jongeren bij een supermarkt aan de Kerklaan in Groningen.

De politie kwam ter plaatse met verschillende eenheden. Bij het zien van de politie gingen de jongeren er vandoor. Door snel ingrijpen van burgers en de politie konden bij de supermarkt 8 verdachten worden aangehouden.



De politie is in de omgeving aan het zoeken naar de rest van de verdachten. Ook worden verschillende mensen gecontroleerd. In de supermarkt is te zien dat verschillende spullen kapot liggen op de grond. De Mobiele Eenheid (ME) is ter plaatste gekomen om te ondersteunen.



De aangehouden jongeren worden overgebracht naar cellencomplex hooghoudt in Groningen. Daar zullen ze naar alle waarschijnlijkheid worden gaan verhoord. Bij de supermarkt is de politie inmiddels begonnen met onderzoek.





