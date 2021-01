De straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De zoon van de vermoorde restauranthouder zou de broer van één van de verdachten van de moord op zijn vader van zijn scooter hebben geslagen. Deze straf werd hem door de rechtbank kwijtgescholden, omdat de emoties over de dood van zijn vader te vers zijn.

Twee mishandelingszaken uit 2016 en 2017 zorgden echter wel voor een veroordeling. Tijdens een huiszoeking vond de politie ook nog eens een kluisje met contant geld en drie bankrekeningen op naam van de man, met in totaal 50.000 euro. Daarom werd de 25-jarige ook veroordeeld voor witwaspraktijken.

De veroordeelde jongeman is de zoon van de in augustus om het leven gebracht Lazaros Kounatidis. In de J.A. de Bree-Meijerstraat werd een 51-jarige man door drie verdachten mishandeld, waarbij er mogelijk ook gestoken is. Het slachtoffer overleed nog dezelfde nacht aan zijn verwondingen.