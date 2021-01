22-01-2021, 112Groningen.nl & Dvhn.nl (Bron)

Auto total loss na botsing met boom op de N367 in Oude Pekela

Oude Pekela - Op de N367 in Oude Pekela is een auto hard tegen een boom gebotst. De auto liep flinke schade op. De bestuurder raakte niet gewond. Dat meldt dvhn.nl