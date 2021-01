22-01-2021, 112Groningen

Kwekerij aangetroffen na inval politie Museumplein (Update)

Veendam - De politie heeft vrijdagmiddag in een pand aan het Museumplein in Veendam vermoedelijk een hennepkwekerij aangetroffen.





Politie agenten deden een inval in het pand en troffen hier een hennepkwekerij aan met een nog onbekend aantal planten. Het is momenteel nog onbekend of er bij de inval ook aanhoudingen zijn verricht.Een gespecialiseerd bedrijf kwam ter plaatse om de hennepkwekerij te ontmantelen en te ruimen. De hennepplanten en de benodigdheden voor de kwekerij werden ter plekke vernietigd onder toeziend oog van de politie. Het is onbekend hoe de agenten de kwekerij op het spoor kwamen.Het betrof daadwerkelijk een hennepkwekerij, dat laat de politie weten via social media. Een hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet. Het kweken van hennep brengt risico’s met zich mee zoals: brandgevaar, wateroverlast, stank, en schade aan woningen.