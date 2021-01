22-01-2021, Infoleek.nl

Politie beboet meerdere personen die in geopende kroeg aanwezig zijn in Zuidhorn(Reactie)

Leek - Woensdagavond 20 januari 2021 kreeg politie Westerkwartier een melding dat een horecagelegenheid in Zuidhorn ondanks de geldende coronamaatregelen toch open zou zijn. Dat meldt Infoleek.nl

Ter plaatse hoorden de agenten muziek uit het pand komen en was ook de voordeur van het slot af. In de horecagelegenheid stond de eigenaar achter de bar. Bovendien waren er meerdere gasten in het pand aanwezig. Uit alles bleek dat de kroeg gewoon open was en dat de gasten zich ook niet hielden aan de geboden 1,5 meter afstand.

Alle zes aanwezigen hebben een boete gekregen, omdat ze zich in de horecagelegenheid met meer dan het aantal toegestane personen bevonden. De politie heeft de bevindingen gerapporteerd aan de gemeente en blijven een appel doen op mensen om zich aan alle maatregelen te houden. Het is in het belang voor ons allemaal om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden!

