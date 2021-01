22-01-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Agent gewond bij ongeval met onopvallende politiewagen

Leek - Een agent is vrijdagmorgen om 10:00 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Midwolderweg (N372) bij Leek. De toedracht is niet bekend.

De agent, die in een burgerauto reed, is naar het ziekenhuis overgebracht. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Een berger heeft de auto`s geborgen.

Dvhn