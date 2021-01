21-01-2021, Twitter Wis_JeroenB

Spanbanden en ratels op de A7

Zuidbroek - Op de A7 bij Zuidbroek heeft Rijkswaterstaat samen met de politie donderdagavond een melding behandeld van spanbanden en ratels op de rijbaan. Dit zorgde ter plaatse voor een onveilige situatie.

In samenwerking hebben ze de weg vrij weten te krijgen. 1 auto had een lekke band opgelopen, deze is afgesleept. Meldt weginspecteur Jeroen via Twitter. Zie jij objecten op de rijbaan! Bel dan 112.