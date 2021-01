21-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Avondklok: Gaat vermoedelijk zaterdag in om 21:00 uur

Landelijk - Een meerderheid van de Tweede Kamer is vóór een avondklok, maar wil die laten ingaan om 21.00 uur in plaats van 20.30 uur, wat het kabinet voorstelde. Zegt Rtvnoord.