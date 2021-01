21-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachten flatexplosie Beijum komen in april voor de rechter

Groningen - De rechtbank Noord-Nederland buigt zich in april inhoudelijk over de flatexplosie van vorig jaar mei in de stad-Groninger wijk Beijum. Daarbij werd een gevel weggeblazen. Het onderzoek is nog niet helemaal klaar.

Er moeten onder meer nog getuigen worden gehoord en laptops onderzocht. Dit bleek donderdag tijdens een inleidende zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. Vier huizen onbewoonbaar Door de explosie raakten vier woningen onbewoonbaar. In de woning van de 28-jarige William M. lag onder meer 400 gram van de explosieve stof TATP en 900 gram ammoniumnitraat. Ook lagen er recepten voor het maken van explosieven. Alle info op Rtvnoord Archief