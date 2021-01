21-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Vrouw geschept door automobilist

Groningen - Op de Radesingel in de stad is donderdagmorgen om 11:00 uur op het zebrapad een vrouw geschept door een automobilist. De exacte toedracht is nog niet bekend.

Een aanrijdings selecteur kwam ter plaatse om te bekijken als de Voa nodig was, dit bleek niet nodig. De vrouw kreeg van een Boa een warme jas toegereikt totdat de ambulance kwam voor vervoer naar het ziekenhuis. Tot die tijd werd ze onderzocht door de verpleegkundige van de Rapid Responder. De politie noteerde de gegevens van de betrokkenen.